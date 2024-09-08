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عربي-دولي

متى ستنسحب القوّات الأميركيّة نهائيّاً من العراق؟

Lebanon 24
08-09-2024 | 05:55
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بعد التسريبات التي طفت أخيرا حول الاتفاق بين بغداد وقوات التحالف الدولي على الانسحاب، كشف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي التفاصيل، وأوضح أن اللجان العسكرية العليا بين الجانب العراقي والأميركي توصلت إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف على مدى سنتين.
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وقال "تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين، المرحلة تبدأ هذا العام وتستمر حتى 2025 ، في حين تنتهي المرحلة الثانية في 2026.
كما أشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعرب عن اعتقاده بأن مدة السنتين غير كافية للانسحاب طالباً إضافة سنة أخرى، لكن بغداد رفضت التمديد.

وأوضح أنه "تم تأجيل الإعلان عن الانسحاب بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والانتخابات الأميركية". (العربية)


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