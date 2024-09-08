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عربي-دولي

هل للوبان فرصة للفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

Lebanon 24
08-09-2024 | 06:10
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اعتبر المحلل السياسي الفرنسي أيميريك شوبراد أن لدى زعيمة معسكر اليمين مارين لوبان فرصة للفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2027، لكن معارضة النظام السياسي القائم لها ستعقد هذه المهمة.
 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشوبراد، وهو أيضا نائب سابق في البرلمان الأوروبي، لوكالة "نوفوستي" على هامش فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة، ورجح أن تشارك في الانتخابات عن حزب "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب، وليس رئيس الحزب جوردان بارديلا.

وذكر شوبراد أن رئيس الوزراء الأسبق في عهد ماكرون، إدوارد فيليب، قد أعلن عن مشاركته في الصراع على الرئاسة، كما لا يستبعد أن ينضم رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال أيضا إلى السباق الرئاسي.

وتابع: "أهم ما يجب معرفته هو: هل يستطيع التجمع الوطني الفوز بالانتخابات الرئاسية؟ أود أن أقول أن ذلك ممكن الآن، وإن كان أمرا صعبا لأنه سيتم تفعيل إمكانات النظام لمنع الديمقراطية، لكن هناك احتمال أن يكون ضغط الشارع قويا بما فيه الكفاية".

وأعرب شوبراد عن أمله بأن تتغير السياسة الخارجية الفرنسية بشكل كامل حال فوز التجمع الوطني، وأن تتمكن مارين لوبان من إحياء الحوار مع روسيا.
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