تصريح لافت جدّاً لمخرجة يهوديّة عن فلسطين... هذا ما قالته بالفيديو

فازت المخرجة الأميركية اليهودية سارة فريدلاند بجائزة أفضل فيلم في مهرجان "فينيسيا السينمائي" 81.

وخلال تسلمها الجائزة، أعلنت فريدلاند عن دعمها لفلسطين قائلةً: "كفنانة أميركية يهودية، لا بد أن أشير إلى أنني أتسلم الجائزة اليوم بعد مرور 336 يوماً على المجرزة الإسرائيلية في غزة وبعد مرور 76 عاماً على الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين".

وأضافت: "أنا أؤمن أنه من مسؤوليتنا، كعاملين في مجال السينما، أن نستخدم هذه المنصة للإضائة على الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل على الساحة العالمية".

وتابعت قائلة: "أنا متضامنة مع الشعب الفلسطيني في صراعه من أجل الحرية".