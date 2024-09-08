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عربي-دولي

تصريح لافت جدّاً لمخرجة يهوديّة عن فلسطين... هذا ما قالته بالفيديو

Lebanon 24
08-09-2024 | 06:13
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فازت المخرجة الأميركية اليهودية سارة فريدلاند بجائزة أفضل فيلم في مهرجان "فينيسيا السينمائي" 81. 
 
وخلال تسلمها الجائزة، أعلنت فريدلاند عن دعمها لفلسطين قائلةً: "كفنانة أميركية يهودية، لا بد أن أشير إلى أنني أتسلم الجائزة اليوم بعد مرور 336 يوماً على المجرزة الإسرائيلية في غزة وبعد مرور 76 عاماً على الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين". 
 
وأضافت: "أنا أؤمن أنه من مسؤوليتنا، كعاملين في مجال السينما، أن نستخدم هذه المنصة للإضائة على الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل على الساحة العالمية". 
 
وتابعت قائلة: "أنا متضامنة مع الشعب الفلسطيني في صراعه من أجل الحرية". 
 
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