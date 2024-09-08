بالصورة.. من هو منفذ عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي؟

كشف الإعلام الإسرائيلي عن هوية منفذ عملية إطلاق النارعند معبر الكرامة الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، والتي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وسط تضارب في المعلومات.

وبينما نشرت وسائل الإعلام صورة لجواز سفر الأردني عبد السلام خالد سليم الزعبي، من مواليد 1977، بزعم أنه منفذ العملية، قالت مصادر أمنية إسرائيلية لموقع "واينت" إن منفذ عملية إطلاق النار على معبر اللنبي - يدعى ماهر جازي، 39 عاما، سائق شاحنة يحمل الجنسية الأردنية.

من جهة أخرى نشر الجيش الإسرائيلي صورة للسلاح الذي استخدمه الزعبي في عمليته. (روسيا اليوم)

Advertisement