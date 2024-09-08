Advertisement

عربي-دولي

متضامنون أجانب مع فلسطين قتلتهم إسرائيل... هذه هوياتهم

Lebanon 24
08-09-2024 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1244184-638614025572990609.jpg
Doc-P-1244184-638614025572990609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "عربي 21" أنّ المتضامنة الأميركية التركية عائشة نور إزغي استشهدت برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوبي نابلس.
وأصيبت عائشة نور إزغي برصاصة في رأسها، خلال تواجدها مع أهالي بيتا في وقفاتهم الاحتجاجية ضد المشروع الاستيطاني الذي يطال بلدتهم.
Advertisement
وأعاد استشهاد إزغي ملف قتل المتضامنين الأجانب مع الشعب الفلسطيني، وهي جرائم بدأها الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من عقدين.
وفي 15 تشرين الثاني 2002، قتل الجيش الإسرائيليّ الطبيب الألمانيّ هارالد فيشر في غارة استهدفت تجمعاً في بيت جلال شمال غربي بيت لحم.
 
 
وفي 22 تشرين الثاني 2002، قتل الجيش الإسرائيلي العامل البريطاني في "الأونروا" إيان هون بإطلاق النار عليه في مخيّم جنين.
 
 
وفي 13 آذار 2002، قتل الجيش الإسرائيلي المُصوّر الإيطالي رافائيل تشيريلو بإطلاق النار عليه في رام الله.
 
 
وفي 2 أيّار 2003، قتل الجيش الإسرائيلي البريطاني جيمس هنري ميللر في غزة، أثناء عمله على تصوير فيلم وثائقيّ لهيئة الإذاعة البريطانيّة.
 
 
وفي 16 آذار 2003، قتل الجيش الإسرائيليّ الأميركيّة راشيل كوري في رفح أثناء تصديها لآلية إسرائيليّة كانت تهدم منازل للمدنيين.
 
 
وفي 13 كانون الثاني 2004، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على رأس البريطاني توم هرندل، أثناء إحتضانه طفلة فلسطينيّة. 
 
 
Image1_92024854525974733579.jpg
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:35 | 2024-09-08
13:25 | 2024-09-08
13:00 | 2024-09-08
13:00 | 2024-09-08
12:51 | 2024-09-08
12:45 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24