متضامنون أجانب مع فلسطين قتلتهم إسرائيل... هذه هوياتهم

ذكر موقع "عربي 21" أنّ المتضامنة الأميركية التركية عائشة نور إزغي استشهدت برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وأصيبت عائشة نور إزغي برصاصة في رأسها، خلال تواجدها مع أهالي بيتا في وقفاتهم الاحتجاجية ضد المشروع الاستيطاني الذي يطال بلدتهم.

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وأعاد استشهاد إزغي ملف قتل المتضامنين الأجانب مع الشعب الفلسطيني، وهي جرائم بدأها الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من عقدين.

وفي 15 تشرين الثاني 2002، قتل الجيش الإسرائيليّ الطبيب الألمانيّ هارالد فيشر في غارة استهدفت تجمعاً في بيت جلال شمال غربي بيت لحم.

وفي 22 تشرين الثاني 2002، قتل الجيش الإسرائيلي العامل البريطاني في "الأونروا" إيان هون بإطلاق النار عليه في مخيّم جنين.

وفي 13 آذار 2002، قتل الجيش الإسرائيلي المُصوّر الإيطالي رافائيل تشيريلو بإطلاق النار عليه في رام الله.

وفي 2 أيّار 2003، قتل الجيش الإسرائيلي البريطاني جيمس هنري ميللر في غزة، أثناء عمله على تصوير فيلم وثائقيّ لهيئة الإذاعة البريطانيّة.

وفي 16 آذار 2003، قتل الجيش الإسرائيليّ الأميركيّة راشيل كوري في رفح أثناء تصديها لآلية إسرائيليّة كانت تهدم منازل للمدنيين.

وفي 13 كانون الثاني 2004، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على رأس البريطاني توم هرندل، أثناء إحتضانه طفلة فلسطينيّة.