في البرازيل.. منصات تواصل اجتماعي تنتعش بعد حظر "إكس"

أدى حظر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في البرازيل إلى توجّه جماعي لمستخدمي الإنترنت نحو منصات مماثلة مثل "بلوسكاي" التي باتت البرتغالية اللغة الأكثر استخداما فيها.



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وزادت عمليات البحث عن مصطلح "ثريدز" عبر "غوغل" أربع مرات منذ 30 آب. ولم تعلّق المنصة التي يستخدمها راهنا 190 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم على سؤال وكالة فرانس برس عن عدد المستخدمين الجدد منذ حجب "إكس" في البرازيل. ومُذّاك، اكتسبت شبكة "بلوسكاي" التي أنشأها جاك دورسي الذي شارك في تأسيس تويتر، أكثر من مليوني مستخدم جديد في غضون أيام قليلة، بينما كان يستخدمها أقل من 6 ملايين شخص قبل حجب "إكس".وزادت عمليات البحث عن مصطلح "ثريدز" عبر "غوغل" أربع مرات منذ 30 آب. ولم تعلّق المنصة التي يستخدمها راهنا 190 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم على سؤال وكالة فرانس برس عن عدد المستخدمين الجدد منذ حجب "إكس" في البرازيل.

وعلى غرار "إكس"، تتيح هاتان المنصتان النشر الفوري لنصوص قصيرة مع إمكانية إرفاقها بصور. ويُعدّ تطبيقاهما من بين أكثر التطبيقات التي تم تحميلها خلال الأيام الأخيرة في البرازيل. (سكاي نيوز عربية)