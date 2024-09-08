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غالانت: "سنتحرك شمالاً"

Lebanon 24
08-09-2024 | 10:33
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مقدما تعازيه لأسر القتلى الإسرائيليين الثلاث الذي سقطوا في الهجوم الذي وقع بوقت سابق اليوم عند معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي) على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت إلى دور إيراني.
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وقال في تصريحات اليوم الأحد:" أشعر بالحزن لوفاة أدريان مارسيلو بودميسر، ويوري بيرنباوم، ويوحانان شوري، الذين قُتلوا في هجوم خطير عند ممر اللنبي، وأرسل تعازي لأسرهم وأصدقائهم وأحبائهم."

كما شدد أن" الجيش الإسرائيلي سيزيد استعداداته واجراءاته لمواجهة المحاولات الإيرانية في نشر الإرهاب سواء في الضفة أو شمال إسرائيل.
 
وأوضح أنه مستعد لتحريك القوات الإسرائيلية من غزة إلى الشمال بسرعة.

كذلك أردف أن القوات الإسرائيلية مستعدة لإحباط تلك المحاولات الإيرانية في كل الساحات القريبة والبعيدة. (العربية) 
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