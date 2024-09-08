شولتس: يجب التحقيق في انفجارات خطيّ أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1 و2"

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يجب التحقيق في انفجارات خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1 و2".وقال شولتس في مقابلة مع تلفزيون ZDF: "من الواضح تماما بالنسبة لي أنه يجب التحقيق في هذا الأمر. ويسعدني أن مكتب المدعي العام الاتحادي والسلطات الأمنية ذهبوا في التحقيقات إلى الحد الذي ورد في وسائل الإعلام".وأضاف: "نحن ندعو إلى عدم إخفاء أي شيء، وسيتم بذل كل ما هو ممكن لضمان محاسبة أولئك الذين اقترفوا ذلك". (روسيا اليوم)