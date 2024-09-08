بنغلاديش: سنتخذ ما يلزم لإعادة رئيسة الوزراء السابقة من الهند

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قال محمد تاج إسلام رئيس الادعاء العام الجديد الذي يرأس محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش، إنه سيتخذ الخطوات اللازمة لضمان إعادة رئيسة وزراء البلاد السابقة الشيخة حسينة واجد من الهند.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، بالعاصمة دكا، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا ديلي ستار" البنغالية.وأوضح إسلام أن جمع كافة الأدلة المتعلقة بأعمال "القتل الجماعي" التي وقعت في شهري تموز وآب الماضيين في البلاد، أمر صعب للغاية.وتابع: "يجب جمع المعلومات والوثائق والأدلة ضد المتهمين من جميع أنحاء البلاد وتصنيفها ووضعها بشكل صحيح أمام المحكمة. هذه مهمة صعبة للغاية وكبيرة".وأكد أن فريق الادعاء سيتقدم بطلب القبض على المتهمين أثناء التحقيق.وأضاف: "سنضمن محاكمة كل من شارك في أعمال القتل الجماعي وستجري المحاكمات بطريقة مقبولة لجميع الأطراف". (الأناضول)