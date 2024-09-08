Advertisement

عربي-دولي

بنغلاديش: سنتخذ ما يلزم لإعادة رئيسة الوزراء السابقة من الهند

Lebanon 24
08-09-2024 | 11:40
A-
A+

Doc-P-1244261-638614175631658392.jpg
Doc-P-1244261-638614175631658392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال محمد تاج إسلام رئيس الادعاء العام الجديد الذي يرأس محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش، إنه سيتخذ الخطوات اللازمة لضمان إعادة رئيسة وزراء البلاد السابقة الشيخة حسينة واجد من الهند.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، بالعاصمة دكا، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا ديلي ستار" البنغالية.
Advertisement
وأوضح إسلام أن جمع كافة الأدلة المتعلقة بأعمال "القتل الجماعي" التي وقعت في شهري تموز وآب الماضيين في البلاد، أمر صعب للغاية.
وتابع: "يجب جمع المعلومات والوثائق والأدلة ضد المتهمين من جميع أنحاء البلاد وتصنيفها ووضعها بشكل صحيح أمام المحكمة. هذه مهمة صعبة للغاية وكبيرة".
وأكد أن فريق الادعاء سيتقدم بطلب القبض على المتهمين أثناء التحقيق.
وأضاف: "سنضمن محاكمة كل من شارك في أعمال القتل الجماعي وستجري المحاكمات بطريقة مقبولة لجميع الأطراف". (الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:11 | 2024-09-08
16:52 | 2024-09-08
16:51 | 2024-09-08
16:51 | 2024-09-08
16:42 | 2024-09-08
16:30 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24