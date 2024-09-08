قبل مناظرة الثلاثاء.. هذا ما اظهرته استطلاعات الرأي

لم يتبق سوى 8 أسابيع فقط على الانتخابات الرئاسية الأميركية، فيما يفصل يومان الناخبين عن أول مواجهة مباشرة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.



ووسط ترقب للمناظرة المرتقبة في العاشر من ايلول بين المرشحين، كشف استطلاع للرأي على المستوى الوطني للناخبين المحتملين جديداً مثيراً.

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فارق ضئيل

فقد أظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية سيينا أن ترامب يتقدم على هاريس بنسبة 48% مقابل 47%، ضمن هامش الخطأ الذي بلغ 3 نقاط مئوية ولم يتغير إلى حد كبير عن استطلاع سابق أجري أواخر يوليو بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن عن محاولة إعادة انتخابه.



فيما تماهت النتائج بينهما إلى حد بعيد مع استطلاعات الرأي في الولايات السبع المتأرجحة التي ستقرر الانتخابات الرئاسية.



إذ تعادلت هاريس مع ترامب أو تقدمت بفارق ضئيل، وفقاً لمتوسطات استطلاعات الرأي التي أجرتها "نيويورك تايمز".