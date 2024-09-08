Advertisement

عربي-دولي

بسبب حرائق الغابات الشديدة... إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص في كاليفورنيا الأميركية

Lebanon 24
08-09-2024 | 12:25
A-
A+
Doc-P-1244274-638614205353292268.jpg
Doc-P-1244274-638614205353292268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجلت السلطات الاميركية اليوم الأحد أكثر من 5 آلاف شخص في ولاية كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات الشديدة.


وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن الدفاع المدني في الولاية أن نطاق حرائق الغابات اتسع بشكل كبير وخرج عن السيطرة جنوبي كاليفورنيا، ما دفع السلطات المحلية إلى إصدار أوامر بإجلاء إلزامي لأكثر من 5  آلاف شخص.
Advertisement
وامتدت حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا بشكل كبير يوم السبت لتنتشر على مساحة تقدر بـ 17 ألف فدان بحلول صباح يوم الأحد.
ووفقا للصحيفة، بينما يكافح رجال الإطفاء لاحتواء الحريق في سفوح جبال سان برناردينو فإنهم يتعاملون أيضا مع موجة حر خطيرة من المتوقع أن تؤثر على جنوب كاليفورنيا وجزء من الجنوب الغربي حتى يوم الاثنين على الأقل.
ويوم الأحد، أدرجت المنطقة الممتدة من ساحل المحيط الهادئ إلى الجبال شمال غرب لوس أنجلوس، بما في ذلك أجزاء من مقاطعة سانتا باربرا ومقاطعة فينتورا، تحت تحذير العلم الأحمر.
وأضافت الصحيفة نقلا عن السلطات المحلية أن حريق مقاطعة سان برناردينو المعروف باسم "لاين فاير"، بدأ الخميس في بلدة هايلاند شرق لوس أنجلوس.
وبحسب الدفاع المدني المحلي فإن طواقمه لم تتمكن من احتواء الحريق الذي يهدد حياة أكثر من 8 آلاف مبنى، حتى صباح اليوم الأحد.
 وبحسب الصحيفة، فإن الحرارة المستمرة تزيد من مخاطر نشوب حرائق جديدة. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:11 | 2024-09-08
16:52 | 2024-09-08
16:51 | 2024-09-08
16:51 | 2024-09-08
16:42 | 2024-09-08
16:30 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24