بسبب حرائق الغابات الشديدة... إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص في كاليفورنيا الأميركية

أجلت السلطات الاميركية اليوم الأحد أكثر من 5 آلاف شخص في ولاية كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات الشديدة.





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن الدفاع المدني في الولاية أن نطاق حرائق الغابات اتسع بشكل كبير وخرج عن السيطرة جنوبي كاليفورنيا، ما دفع السلطات المحلية إلى إصدار أوامر بإجلاء إلزامي لأكثر من 5 آلاف شخص.

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وامتدت حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا بشكل كبير يوم السبت لتنتشر على مساحة تقدر بـ 17 ألف فدان بحلول صباح يوم الأحد.

ووفقا للصحيفة، بينما يكافح رجال الإطفاء لاحتواء الحريق في سفوح جبال سان برناردينو فإنهم يتعاملون أيضا مع موجة حر خطيرة من المتوقع أن تؤثر على جنوب كاليفورنيا وجزء من الجنوب الغربي حتى يوم الاثنين على الأقل.

ويوم الأحد، أدرجت المنطقة الممتدة من ساحل المحيط الهادئ إلى الجبال شمال غرب لوس أنجلوس، بما في ذلك أجزاء من مقاطعة سانتا باربرا ومقاطعة فينتورا، تحت تحذير العلم الأحمر.

وأضافت الصحيفة نقلا عن السلطات المحلية أن حريق مقاطعة سان برناردينو المعروف باسم "لاين فاير"، بدأ الخميس في بلدة هايلاند شرق لوس أنجلوس.

وبحسب الدفاع المدني المحلي فإن طواقمه لم تتمكن من احتواء الحريق الذي يهدد حياة أكثر من 8 آلاف مبنى، حتى صباح اليوم الأحد.

وبحسب الصحيفة، فإن الحرارة المستمرة تزيد من مخاطر نشوب حرائق جديدة. (روسيا اليوم)