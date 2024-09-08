قَسَم عسكري يثير غضب أردوغان.. وهذا ما تعهد به

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انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خريجي الكليات العسكرية، الذين أدوا قَسَما مؤيدا للعلمانية خلال حفل تخرجهم، ووعد بـ"تطهير الجيش ممن يقفون وراء ذلك".وفي حديثه في مؤتمر للمدارس الإسلامية في مدينة كوجالي شمال غربي تركيا، السبت، وصف أردوغان المتورطين بأنهم "انتهازيون"، وأضاف أن التحقيق جار، وتعهد بتطهير "القلة الوقحة المسؤولة عن ذلك".وقال: "مهما كانوا، لا يمكن أن يكونوا جزءا من جيشنا".