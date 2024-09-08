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عربي-دولي

قتلى بالمغرب في عواصف ممطرة شهدتها مناطق صحراوية

Lebanon 24
08-09-2024 | 15:35
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في حصيلة مؤقتة جديدة، كشفت وزارة الداخلية أن أمطاراً غزيرة في المغرب خلّفت 11 ضحية حتى الآن.
فقد ضربت البلاد عاصفة مطرية ورعدية قوية جدا، شملت 17 عمالة وإقليما في المغرب، ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات.
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وأكد مراسل "العربية" الأحد، أن الفيضانات ضربت جنوب شرقي المغرب، وأدت إلى وفاة 11 شخصا في كل من إقليم طاطا، وإقليم تزنيت، وإقليم الراشيدية، بينهم أجانب.
وأضاف أن التساقطات المطرية تسببت بفقدان 9 أشخاص في المناطق ذاتها.
وأوضح أن العاصفة المستمرة منذ يومين تمثل ما يناهز نصف مقدار من التساقطات المطرية، التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، مشيرا إلى أن مقياس الأمطار، كان سجل 250 ميللمرا في إقليم طاطا، و203 ميللمترات في إقليم تنغير، و114 ميللمترا في إقليم فكيك، و82 ميمللترا في إقليم ورزازات.
يذكر أن العاصفة خلّفت أيضاً أضرارا مادية تمثلت بانهيار 40 مسكنا، منها 24 مسكنا عرف انهيارا كليا، وانهيارا جزئيا لأربع منشآت فنية متوسطة.
أيضاً تضرر 93 مقطعا طرقيا، ما بين طرق وطنية وجهوية وإقليمية، وانقطاع حركة السير بها، حيث تمكنت السلطات العمومية لحد الساعة من إعادة حركة السير بـ 53 مقطعا منها.
كذلك ألحق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وبالشبكات الهاتفية.
إلى ذلك تواصل السلطات عبر الفرق الميدانية فك العزلة عن المناطق المتضررة، وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات الاتصالات.
بدورها، طالبت وزارة الداخلية سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب أي سلوك يعرض حياتهم للخطر، لاسيما أن الحالة الجوية مازالت غير مستقرة، مع الالتزام التام بتوجيهات وإرشادات السلطات حفاظا على سلامتهم. (العربية)
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