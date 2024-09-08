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عربي-دولي
فيضانات "غير مسبوقة" في الجزائر.. ومقتل شخصين
Lebanon 24
08-09-2024
|
23:22
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توفي شخصان بمدينة تامنراست في أقصى جنوب الجزائر وأغلقت السيول طرقات جراء فيضانات غير مسبوقة ضربت عدة ولايات صحراوية.
وقالت الحماية المدنية في بيان إنه عثر صباح الأحد على جثة شخص مفقود منذ ليلة السبت جرفته السيول بوادي توفدات ببلدية تامنراست (2000 كلم جنوب العاصمة الجزائر).
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وفي بيان آخر، أفادت الحماية المدنية بأنه عُثر على جثة شخص آخر جرفته مياه وادي عين أمقل ببلدية تامنراست.
وتوالت منذ ليلة السبت وصبيحة الأحد بيانات للحماية المدنية تفيد بإنقاذ عشرات الأشخاص بعد أن حاصرتهم المياه في عدة ولايات صحراوية على غرار بشار وتندوف والنعامة وبني عباس (جنوب غرب) وتامنراست وإليزي (جنوب شرق).
وأصدر ديوان الأرصاد الجوية نشرات تحذيرية متتالية منذ صباح السبت تفيد بتساقط أمطار غزيرة جدا بعدة ولايات صحراوية وخاصة بمناطق الجنوب الغربي وأقصى جنوبي البلاد تستمر حتى ليلة الأحد.
وبولاية بشار (جنوب غرب) جرفت السيول أحد الجسور بوسط المدينة جراء تدفق المياه بقوة هائلة وفق فيديوهات جرى تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
وتدخلت فرق الحماية المدنية لإجلاء عائلات بعد أن غمرت المياه كثيرا من الأحياء السكنية بولايتي النعامة وبشار على وجه الخصوص، وفق بيان الحماية المدنية.
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