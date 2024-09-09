قبيل ساعات من المناظرة المرتقبة.. هكذا يتحضر كل من ترامب وهاريس للمواجهة الاولى

قبيل ساعات من المناظرة الفاصلة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية، يبدو أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تستعد بقوة لمواجهة خصمها الجمهوري الشرس دونالد ترامب.



ويبدو أن المتنافسين يراجعان ويدرسان تكتيكاتهما في مواجهة بعضهما البعض في أول لقاء مباشر بينهما غدا الثلاثاء.

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فندق بيتسبرغ

فمنذ أيام، تتدرب هاريس على المناظرة مع فريق من المستشارين في فندق تاريخي وسط مدينة بيتسبرغ، مركزة على تحسين إجاباتها التي ستستغرق دقيقتين، حسب قواعد المناظرة.



وتضع السيدة الستينية أفكارها والنقاط التي سترد بها على خصمها على أوراق من أجل الاستعداد لتفنيد أي فكرة يطرحها ترامب متحديا.



أما المرشح الجمهوري الذي خفف من أهمية تلك الاستعدادات، معتبرا أنه لا داعي لها، رغم أن حملته أكدت الهكس، فيبدو أنه يعتمد على عنصر المفاجأة.

إذ يرى أنه بمجرد الصعود إلى منصة المناظرة التي ستعقد في مركز الدستور الوطني بفيلادلفيا سيدرك ما يجب عليه فعله.



فقد قال خلال لقاء مع المذيع شون هانيتي على قناة فوكس نيوز: "يمكنك أن تخوض المناظرة بكل الاستراتيجيات التي تريدها، لكن عليك أن تستشعرها أثناء سير المواجهة".



لكمة في وجهه

ثم استشهد ترامب بقول للملاكم السابق مايك تايسون، الذي قال: "كل شخص لديه خطة حتى يتلقى لكمة في وجهه"!



إذا يتسلح ترامب المتمرس بالمناظرات بعنصر المفاجأة، ليرد بحسب ما يتطلبه الموقف في حينه.

أما هاريس فتعول على استراتجية كشف خصمها، وجعله "يخرج من ثيابه"، ويظهر حقيقة شخصيته المتفلتة.



كما ستركز على اظهاره كمرشح غير جاد لتولي المنصب الارفع في البلاد.



كذلك، ستركز على سجله "الاجرامي" والملاحقات القضائية التي تعرض لها على مر السنوات الماضية، وفق ما أفادت العديد من وسائل الإعلام الأميركية.



لتبقى كلمة الفصل في النهاية إلى الناخبين والمشاهدين، لاسيما مع تعادل المرشحين في نسب التأييد في الولايات المتأرجحة، وفق آخر استطلاعات الرأي. (العربية)