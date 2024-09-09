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ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على مصياف السورية

Lebanon 24
09-09-2024 | 02:03
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ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية في محيط مصياف إلى 14، وفق ما أفادت وكالة "سانا".

ونقلت "سانا" الاثنين عن مدير المستشفى الوطني في مصياف فيصل حيدر تأكيده ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على مواقع عدة في محيط مصياف إلى 14 قتيلا و43 جريحا بينهم 6 بحالة خطرة.
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وكان حيدر قال في وقت سابق، اليوم الاثنين، إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 19 آخرين، بعضهم بحالة حرجة، جراء سلسلة ضربات صاروخية إسرائيلية على منطقة مصياف في ريف حماة، وسط سوريا.
 
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على منطقة مصياف بريف حماة ارتفع إلى 18 قتيلا، بينهم 4 مدنيين، و8 عسكريين سوريين لا يعلم إذا ما كانوا من ضمن صفوف قوات النظام أم من السوريين العاملين مع المجموعات الموالية لإيران، و6 مجهولي الهوية حتى اللحظة.


وزار محافظ حماة معن عبود المصابين في مستشفى مصياف الوطني واطمئن على صحتهم ووجه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات لهم.

كما تسببت الغارات الإسرائيلية بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

وأفادت وكالة "سانا" بأن إسرائيل شنت "عدوانا جويا من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفة عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها."

وقالت إن الهجوم تسبب في تدمير طريق سريع في محافظة حماة، وإشعال حرائق لا تزال فرق الإطفاء تكافح للسيطرة عليها صباح الاثنين.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على الضربات. (سكاي نيوز)


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