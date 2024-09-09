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رئيس الوزراء الإثيوبي: لن نتفاوض مع أي شخص بشأن سيادتنا

Lebanon 24
09-09-2024 | 02:09
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أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن بلاده لا ترغب في "الدخول في صراع" مع أي دولة، أو الحصول على ممتلكات الآخرين، مؤكداً أنها في الوقت ذاته لن تتفاوض أبداً على "استقلالها وكرامتها".

جاء ذلك خلال كلمة له أثناء مشاركته في احتفال قوات الدفاع الوطني الإثيوبية باليوم الثالث من شهر "باجمي" (الشهر الثالث عشر في التقويم الإثيوبي)، الذي جرى الاحتفال به تحت شعار: "التوافق الوطني لضمان السيادة في جميع المجالات"، وفق ما أوردت محطة FanaBC التلفزيونية الإثيوبية.
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وأشار آبي أحمد إلى أن اسم "إثيوبيا" يرتبط بالحرية والشرف والتميز، وأن بلاده لم تبادر قط بغزو أي دولة أخرى طوال تاريخها، لكنها دافعت بشجاعة عن نفسها ضد الغزاة الأجانب، و"أذلت" الذين تجرأوا على تهديد سيادتها.

وأضاف: "لن نسمح بأي مساس بنا. لكننا سنذل كل من يجرؤ على تهديدنا من أجل ردعه. لن نتفاوض مع أي شخص بشأن سيادة إثيوبيا وكرامتها".

وأشار آبي أحمد إلى أن من عادة بلاده أن تقدم التضحيات من أجل تحقيق السلام والوئام بين البشر عندما تسعى الدول الأخرى، ليس فقط في إفريقيا، ولكن أيضاً في أجزاء أخرى من العالم إلى السلام وتطلب مساعدة إثيوبيا، مؤكداً أن وزارة الدفاع وأفرادها ملتزمون بذلك كجزء أساسي من حياتهم.

وذكر رئيس الوزراء أن إثيوبيا لم تدخل في أي صراعات مع الدول المجاورة خلال السنوات الست الماضية، معتبراً أن الاستقرار والأمن في الدول المجاورة يسهمان بشكل كبير في السلام والأمن والتنمية الناجحة في إثيوبيا.
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