على ماذا تعتمد أوكرانيا في معركة كورسك؟.. تقرير أميركي يكشف

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ذكر موقع "Business Insider" الأميركي أن "هجوم كورسك الذي شنته أوكرانيا لم يؤدِ إلى إحراج روسيا فحسب، بل إلى تعطيل نظام السكك الحديدية في روسيا أيضاً. وإذا استجابت الولايات المتحدة للمطالب الأوكرانية بالسماح بشن ضربات أعمق داخل روسيا باستخدام صواريخ أميركية الصنع، فإن قدرة روسيا على نقل القوات والإمدادات قد تتضرر بشكل خطير".وبحسب الموقع، "تعتمد روسيا، أكثر من الجيوش الغربية، على السكك الحديدية لنقل القوات والإمدادات بدلاً من استخدام الشاحنات. والمشكلة اليوم هي أن حشد القوات من كل أنحاء روسيا لمنع الاختراق الأوكراني يؤدي إلى زيادة عمل محطات السكك الحديدية في منطقة كورسك ويخلق نقصًا في القاطرات. وأعلنت نقابة عمال السكك الحديدية البيلاروسية (BelZhD) أن هيئة السكك الحديدية الروسية طلبت من نظيرتها البيلاروسية، اعتبارًا من 12 آب، عدم إرسال القطارات إلى المحطات على خطوط أوريول-كورسك. وهذا من شأنه أن يقطع بشكل أساسي الروابط بين بيلاروسيا وروسيا في هذا المجال. وقال الاتحاد البيلاروسي: "هناك تراكم لعدد كبير من القطارات "المهجورة" في محطات منطقة سمولينسك التابعة للسكك الحديدية في موسكو.وأضاف: "إن هذا الظرف يؤثر أيضًا على إيقاع إرسال قطارات البضائع ويؤدي إلى انتهاك جدول حركة المرور"."وتابع الموقع، "تسبب تغيير مسار القطارات من كورسك في افتعال مشكلات. فقد أدى "الاختراق الأوكراني إلى تعطل شديد في عمليات السكك الحديدية، وشل حركة الطرق الرئيسية في كل أنحاء البلاد"، وفقًا لمقال نشره موقع الأخبار التجارية الأوروبي bneIntelliNews في 19 آب. وكانت السكك الحديدية في روسيا في حالة سيئة بالفعل قبل عملية كورسك. وحذر مدونون روس من أن العقوبات الغربية ضد تصدير المحامل الكروية إلى روسيا قد شلت الصيانة وخلقت نقصًا في القاطرات. وبحسب ما ورد، تعرض مسؤولو السكك الحديدية الروسية للتهديد بالعقاب، بينما اعترفت هيئة السكك الحديدية الروسية في عام 2023 بأن نقص صيانة القاطرات وقطع الغيار أدى إلى إلغاء 42600 قطار في العام الماضي".وأضاف الموقع، "يتساءل خبراء غربيون عما إذا كانت جيوشهم قادرة على نقل أعداد كبيرة من القوات. وقال الجنرال المتقاعد بن هودجز، القائد السابق لقوات الجيش الأميركي في أوروبا، لوسائل الإعلام الأوكرانية: "في تجربتي الشخصية، كنا نعاني باستمرار من نقص في وسائل النقل بالشاحنات. النقطة المهمة هي أن لا أحد، حتى الروس، لديه ما يكفي من الشاحنات لنقل أعداد كبيرة في غضون مهلة قصيرة". حتى الآن، خاب أمل كييف في أن تحول روسيا قواتها إلى كورسك. وعلى الرغم من الإذلال الذي تعرضت له القوات الأجنبية التي تحتل الأراضي الروسية، تواصل الأخيرة التقدم في أماكن مثل بوكروفسك في منطقة دونيتسك".وبحسب الموقع، "نشرت روسيا على عجل مجموعة من المجندين في الجيش، بالإضافة إلى قوات الأمن الداخلي من الحرس الوطني الروسي، ووزارة الداخلية، وجهاز التجسس FSB، كجزء مما يسميه الكرملين عملية "مكافحة الإرهاب". إذاً، من المرجح أن تحتاج القوات الروسية في كورسك إلى محطات سكك حديدية متعددة تعتمد على عدد محدود من الجسور الحديدية لنقل هذه الوحدات. ومع ذلك، يقول خبراء إن نظام السكك الحديدية الروسي يتمتع بعمق كاف للتعامل مع الاضطرابات. وقال كالوم فريزر، الخبير في الشؤون الروسية في معهد الخدمات الملكية المتحدة البريطاني، للموقع: "قد يضطر توغل أوكرانيا روسيا إلى إعادة تخصيص طرق لوجستية عسكرية إلى جبهة خاركوف عبر المناطق المجاورة". ومع ذلك، أشار فريزر إلى أن أوكرانيا حصلت على بيانات حول نظام السكك الحديدية الروسي، وهو ما يجعل من السهل تعطيل العمليات".وأضاف الموقع، "مع زعم أوكرانيا أنها تسيطر على 500 ميل مربع من الأراضي الروسية حول كورسك، فقد أصبح لديها الآن ما يمكن اعتباره قاعدة متقدمة داخل روسيا لإطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار على أهداف أعمق في الداخل الروسي. كما ويمكن للصواريخ الأميركية الموجهة بالمدفعية من طراز ATACMS أن تضرب منشآت رئيسية مثل المطارات ومستودعات الإمدادات وجسور السكك الحديدية".