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عربي-دولي

العراق.. الاتفاق مع الولايات المتحدة على جدولة انسحاب قوات التحالف

Lebanon 24
09-09-2024 | 03:04
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قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، إن واشنطن وبغداد توصلتا إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق على مرحلتين، مرجحا أن يتم توقيع اتفاق خلال أيام.

وأوضح العباسي أن التفاهم يتضمن مرحلة أولى من أيلول الجاري حتى أيلول 2025 تشمل بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين، يليها انسحاب في المرحلة الثانية من أيلول 2025 حتى أيلول 2026 من كردستان.
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ولفت العباسي لقناة "الحدث" إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اعتبر أن "سنتين غير كافيتين" لإتمام الانسحاب، غير أن بغداد "رفضت بالتأكيد طرحه لسنة ثالثة".

وتنشر الولايات المتحدة قرابة 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش"، والذي يضم أيضا قوات من فرنسا والمملكة المتحدة ودول أخرى.

وتجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف في العراق، لكن وزير الدفاع العراقي رجح أن يتم التوقيع "ربما في الأيام القليلة القادمة على التفاهم الذي جرى في واشنطن" لانجاز المهمة.
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