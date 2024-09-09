مفاوضات بشأن استئناف بعثة الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود بين غزة ومصر

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أعلن ممثل الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يجري مفاوضات بشأن استئناف بعثته لمراقبة الحدود، بهدف إجلاء سكان غزة المتضررين من العمليات القتالية الإسرائيلية والذين لم يتلقوا رعاية طبية.وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "إلموندو" الإسبانية، إنه سيحضر اجتماعا وزاريا لجامعة الدول العربية في القاهرة من أجل مناقشة تلك المسألة.كما أضاف أن الاتحاد يجري مفاوضات كي تتمكن بعثة مراقبة الحدود التابعة له، والتي كانت متمركزة على الحدود بين مصر وغزة لسنوات عديدة، من العودة وفتح نقطة عبور يمكن من خلالها إجلاء الجرحى الذين لم يتمكنوا من تلقي المساعدة.وقف النارإلى ذلك، أعلن بوريل عزم بروكسل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت. وقال: "في هذه المرحلة، الأمر الوحيد الذي يجب تحقيقه هو وقف إطلاق النار".كذلك أعرب عن انزعاجه من التأخر في التوصل إلى وقف النار، قائلا "نسمع اليوم أنه على وشك التحقق، ثم في اليوم التالي يقولون إنه قد يتحقق غداً، بينما تلوم إسرائيل حماس، وتلقي حماس باللوم على إسرائيل".وكانت فكرة إنشاء وحدة مراقبة أوروبية على الحدود بين غزة ومصر طرحت في أيار الماضي، إذ ذكرت حينها مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل لنقل السيطرة على معبر رفح إلى البعثة الأوروبية، وفق ما نقلت صحيفة "بوليتيكو".بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها، تمسكه بالسيطرة العسكرية على المعبر الذي يمثل شريان حياة لمئات آلاف الفلسطينيين في غزة.فيما رفضت مصر الأمر بشكل تام، مؤكدة أنها لن تقبل إلا بسيطرة السلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من هذا المعبر. (العربية)