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عربي-دولي

فضيحة تطال سفيراً أميركيّاً... إليكم ما فعله بعد إصابته بـ"كورونا"

Lebanon 24
09-09-2024 | 05:38
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أوعز القائم بأعمال السفير الأميركي في كابل روس ويلسون في اب 2021، لأحد موظفي السفارة بتزوير نتائج اختبار كوفيد-19 بغية إخفاء مرضه، كي يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة.
 
وأفادت بذلك بوابة "أكسيوس" الأميركية نقلا عن تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بشأن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
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وذكرت تقارير في وقت لاحق أنه ثبتت إصابة ويلسون بفيروس كورونا.

وقال تقرير إن السفير ويلسون "وجّه الموظف بتزوير اختبار كوفيد-19 الخاص به لإخفاء حقيقة إصابته بالمرض حتى يتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة من الدوحة بعد إجلائه في انتهاك لقيود السفر الأميركية".

إضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن ويلسون ذهب في إجازة في تموز على الرغم من أن خطط الإجلاء الأميركية من كابل لم تكن جاهزة بعد. (روسيا اليوم)
 
 
صورة
 
 
Ambassador Ross Wilson at a news conference at the U.S. Embassy in Kabul in late July.
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