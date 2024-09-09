جنرال سابق بالجيش المصري يتوقع "قطع رأس نتنياهو"

Advertisement

أكد مدير كلية الدفاع الوطني السابق وأحد أبرز المحللين العسكريين في مصر اللواء محمد الغباري، أن أعداء نتنياهو أكثر من محبيه في الداخل الإسرائيلي بسبب تصرفاته.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، أن الأحزاب الدينية هي من أتت بنتنياهو إلى الحكم في تل أبيب.ولفت اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، أن "رئيس نتنياهو سوف يخسر الدينيين لأنه لم يستطع تنفيذ شيء في ظل زيادة عدد العلمانيين هناك".وقال إن "الصهيونية العالمية هي من ستقطع رأس نتنياهو وهناك حالة غضب كبير من أفعاله وما يقوم به ويواجه مظاهرات ومعارضات كثيرة في الداخل الإسرائيلي".