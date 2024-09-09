القائم بأعمال أوكرانيا في جورجيا يفقد منصبه بسبب شرائه الغسالات!

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قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، إن وزير الخارجية الأوكرانية أندريه سيبيغا، أقال القائم بالأعمال الأوكراني في جورجيا ميخائيل خريشين بسبب قيامه بشراء غسالات.وشدد كوباخيدزه على أنه لا توجد أية علاقة للأنشطة السياسية للدبلوماسي الأوكراني، بموضوع إقالته.وأضاف رئيس الوزراء الجورجي: "قام ممثل دولة يتمتع بوضع دبلوماسي بشراء أدوات منزلية، وتم اعتبار ذلك تصرفا غير مناسب على خلفية الحرب". (روسيا اليوم)