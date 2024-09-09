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الضربة الإسرائيلية الأكبر منذ أشهر.. عدد شهداء العدوان على سوريا يرتفع

Lebanon 24
09-09-2024 | 08:52
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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة الشهداء جراء الضربة الإسرائيلية على مصياف السورية ارتفعت إلى 25 شخصاً بينهم 5 مدنيين.

وأضاف المرصد أن ما لا يقل عن 32 شخصا آخرين أصيبوا، نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت البحوث العلمية بمدينة مصياف، وموقع على طريق مصياف – وادي العيون، وموقع ضمن منطقة حير عباس بمدينة مصياف، وموقعين في قرية الراوي، ومعامل دفاع جوي جنوب غرب مصياف قرب قرية البيضا.
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ووفقا للمركز، فقد أكد ضباط من قوات في المنطقة يعملون في مركز البحوث العلمية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المركز لا علاقة له بالأسلحة الكيميائية ومنذ 6 سنوات يتواجد فيه ضباط من "الحرس الثوري" الإيراني في إطار تطوير صواريخ دقيقة قصيرة ومتوسطة المدى، وخلال العام الجاري دخل عليه خط تطوير المسيّرات.

من ناحيتها، ذكرت وكالة "سانا"، اليوم الاثنين، أن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في عدة ضربات إسرائيلية استهدفت محيط مدينة مصياف بمحافظة حماة غرب سوريا.

وهذا الهجوم هو الأكبر من حيث عدد القتلى الذي تعلن السلطات السورية أن إسرائيل شنته على أراضيها منذ الضربة التي استهدفت مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في أبريل الماضي.
 
ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل التي لا تعلق عادة على تقارير عن الضربات في سوريا. (سكاي نيوز)
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