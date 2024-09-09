9 قتلى بانفجار استهدف سيارة شرطة في باكستان

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أصيب 6 ضباط و3 مدنيين بجروح في انفجار قنبلة على جانب الطريق، في سيارة تقل ضباطاً مكلفين بحماية العاملين الصحيين الذين يقومون بحملة تطعيم ضد شلل الأطفال في معقل سابق لحركة «طالبان الباكستانية» بشمال غربي باكستان اليوم.وقال مسؤول الشرطة المحلية تحرير سرفراز، إن أياً من العاملين في مجال شلل الأطفال لم يُصَب بأذى في الهجوم الذي وقع بجنوب وزيرستان، وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا.