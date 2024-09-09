وزير الصحة السوداني: الكوليرا والمالاريا تتزايد

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دق وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم ناقوس الخطر، فقد أعلن في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين أن الإصابات بالكوليرا وصلت إلى 5692 في 7 ولايات.كما شدد على أن "مرض الكوليرا بات يمثل قلقاً، لاسيما أن الوفيات بسببه بلغت 185".إلا أنه أعلن في الوقت عينه أنه الوزارة تسلمت اليوم 71 طنا من الأدوية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.لكنه أشار إلى صعوبة إيصال الأدوية إلى بعض المناطق في دارفور والنيل الأبيض وغيرهما بسبب الدعم السريع. وأضاف أن الوزارة قررت نقل بعض الأدوية عبر الجو إلى النيل الأبيض والفاشر والنيل الأزرقأما في ما يتعلق بالمستشفيات، فأوضح أن 65% منها تعمل لكن بعضها بشكل جزئي.كما أشار إلى أن 27 مستشفى يعمل في العاصمة الخرطوم، وهو أكبر عدد يعمل من المستشفيات في كامل السودان. (العربية)