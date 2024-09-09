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عربي-دولي

شي جين بينغ: الصين ستُواصل الترويج للحلّ السياسي للأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
09-09-2024 | 09:44
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور في بكين، إن الصين ستواصل لعب دور بناء في الترويج للحل السياسي للأزمة الأوكرانية.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن بلاده، تأمل أن تعمل كافة الأطراف على تهيئة الظروف المواتية للتسوية.
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وأكد شي جين بينغ، أن بكين تدعم كل الجهود التي تساهم في التوصل إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا. (روسيا اليوم)
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