ولي العهد السعودي يبحث مع لافروف مستجدات الأوضاع الدولية وسبل تحقيق الاستقرار

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز التطورات على الصعيد الإقليمي.جاء ذلك خلال لقائهما الاثنين في العاصمة الرياض التي يزورها لافروف للمشاركة في الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.كما بحث ابن سلمان ولافروف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب واس.