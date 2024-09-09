" مستعدون لأي مهمة".. هاليفي يتحدث عن حادث خطير!

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الإثنين، إنّ "استهداف حزب الله لعمارة سكنية هذا الصباح يمثل حادثاً خطيراً، وينطبق ذلك أيضاً على استهداف سكان المنطقة الشمالية".

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جاء ذلك في تصريحاته بعد إجراء تقييم للوضع على الحدود الشمالية مع أعضاء منتدى الأركان العامة.



وأشار هاليفي إلى الحادث الذي وقع صباح اليوم عندما أصابت طائرة بدون طيار مبنى في مدينة نهاريا.



وأكدّ هاليفي أن الجيش الإسرائيلي يعمل بكامل قوته في الشمال، وأنّه في حالة تأهب عالية.

كما أوضح أن هناك خطط عملية جاهزة وأنَّ القوات المسلحة مستعدة لأي مهمة قد يتطلبها الوضع الحالي.