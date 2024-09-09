ألمانيا تعلن فرض ضوابط مؤقتة على حدودها البرية.. إلى متى ستستمر؟

أعلنت الحكومة الألمانية فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد يوم الاثنين، في إجراء وصفته بأنه محاولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية مواطنيها من التهديدات الإرهابية.





وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها ستبدأ في تنفيذ الضوابط في 16 أيلول على أن تستمر في البداية لمدة ستة أشهر.

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إلى ذلك، صرحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بالقول "نعمل على تعزيز الأمن الداخلي ونواصل تنفيذ خطتنا القوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية".





وشددت ألمانيا موقفها إزاء الهجرة في السنوات الماضية إذ تسعى الحكومة جاهدة لاستعادة زمام المبادرة بعد تزايد التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بسبب هذه القضية.



وتشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يتجاوز طولها 3700 كيلومتر مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا، والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.





من جانبه، قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر لصحيفة بيلد يوم الاثنين، إن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين ترفض ألمانيا إدخالهم.



وأعلنت ألمانيا العام الماضي ضوابط أكثر صرامة على حدودها البرية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا بعد الزيادة الحادة في عدد طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة. (سكاي نيوز)