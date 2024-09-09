28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"لحظة مهمة في تاريخ العلاقات".. افتتاح السفارة السعودية لدى دمشق رسميًا وصور توثق
Lebanon 24
09-09-2024
|
14:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن القائم بأعمال السفارة السعودية لدى سوريا عبد الله الحريص افتتاح السفارة السعودية في دمشق رسميًا.
وقال عبد الله الحريص في كلمة له خلال حفل افتتاح السفارة السعودية في دمشق: "أعلن هذا المساء وبشكل رسمي إعادة افتتاح أعمال سفاره المملكه العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية دعما وتعزيزا للعلاقات المتبادلة بين البلدين".
Advertisement
وأضاف: "بهذه المناسبة أؤكد حرص سفارة المملكة العربية السعودية على المضي قدما وبذل كافه الجهود لتطوير العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين".
وتابع: "نعتبر هذا اليوم لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين".
وفي العام 2012، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها، وجاء ذلك بعد عام من بداية الأزمة السورية.
وفي أيار الماضي، صرح وزير خارجية سوريا فيصل المقداد عقب اجتماعه بنظيره السعودي فيصل بن فرحان بأنه: "لدينا القرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج "كتير هلقد" إليكم السبب
Lebanon 24
بعد 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج "كتير هلقد" إليكم السبب
23:47 | 2024-09-08
08/09/2024 11:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. تعرفوا إليها (صور)
03:06 | 2024-09-09
09/09/2024 03:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه
Lebanon 24
هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه
07:11 | 2024-09-09
09/09/2024 07:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"بروح على عرسا وبخربلا ياه".. ممثل سوري يُثير الجدل بتصريحاته عن طليقته النجمة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
"بروح على عرسا وبخربلا ياه".. ممثل سوري يُثير الجدل بتصريحاته عن طليقته النجمة الشهيرة (فيديو)
01:14 | 2024-09-09
09/09/2024 01:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فاجأت الجميع بقرارها.. كيف علّق هشام حداد على انسحاب أمل طالب من "كتير هلقد"؟
Lebanon 24
بعدما فاجأت الجميع بقرارها.. كيف علّق هشام حداد على انسحاب أمل طالب من "كتير هلقد"؟
06:10 | 2024-09-09
09/09/2024 06:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:16 | 2024-09-09
مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.. ماذا يجري عند الحدود المصرية الإسرائيلية؟
16:00 | 2024-09-09
"جنود ثائرون" ولحظات بطولية.. أبرز عمليات التسلل عبر الحدود الأردنية الإسرائيليّة
15:48 | 2024-09-09
بالدموع.. الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تهاجم مالك منصة "إكس": "ماذا فعلت لك؟" (فيديو)
15:35 | 2024-09-09
بنيران صديقة.. مقتل 3 أسرى إسرائيليين في غارة على قطاع غزة
15:29 | 2024-09-09
نتنياهو عن محور فيلادلفيا: أمر حيوي لأمن إسرائيل!
15:22 | 2024-09-09
حصيلة جديدة لفيضانات جنوب المغرب "غير المسبوقة".. هذا عدد الضحايا!
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
10/09/2024 00:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
10/09/2024 00:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
10/09/2024 00:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24