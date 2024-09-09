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عربي-دولي

"لحظة مهمة في تاريخ العلاقات".. افتتاح السفارة السعودية لدى دمشق رسميًا وصور توثق

Lebanon 24
09-09-2024 | 14:09
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أعلن القائم بأعمال السفارة السعودية لدى سوريا عبد الله الحريص افتتاح السفارة السعودية في دمشق رسميًا.

وقال عبد الله الحريص في كلمة له خلال حفل افتتاح السفارة السعودية في دمشق: "أعلن هذا المساء وبشكل رسمي إعادة افتتاح أعمال سفاره المملكه العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية دعما وتعزيزا للعلاقات المتبادلة بين البلدين".
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وأضاف: "بهذه المناسبة أؤكد حرص سفارة المملكة العربية السعودية على المضي قدما وبذل كافه الجهود لتطوير العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين".

وتابع: "نعتبر هذا اليوم لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وفي العام 2012، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها، وجاء ذلك بعد عام من بداية الأزمة السورية.

وفي أيار الماضي، صرح وزير خارجية سوريا فيصل المقداد عقب اجتماعه بنظيره السعودي فيصل بن فرحان بأنه: "لدينا القرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء".  (روسيا اليوم)
 
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