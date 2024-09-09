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عربي-دولي

انهيار عقار مكون من 4 طوابق بالقاهرة.. والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض

Lebanon 24
09-09-2024 | 14:49
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انهار مساء اليوم الإثنين، عقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة حلمية الزيتون في محافظة القاهرة بمصر.

وتلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بانهيار مبنى أمام سنترال مصر الجديدة.
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ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع قطاع الإنقاذ البري ومفتش القطاع والجهات المعنية.

كما فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط العقار المنكوب - بشارع محمود الديب مكون من 4 طوابق- تحسبًا لوجود مفقودين تحت الأنقاض، فيما تواصل فرق الإنقاذ البري البحث عن مفقودين محتملين تحت أنقاض عقار الزيتون المنهار. (روسيا اليوم)

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