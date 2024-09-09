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عربي-دولي

بالدموع.. الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تهاجم مالك منصة "إكس": "ماذا فعلت لك؟" (فيديو)

Lebanon 24
09-09-2024 | 15:48
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هاجمت الملاكمة الجزائرية إيمان التي حصلت على ميدالية ذهبية بأولمبياد باريس، إيلون ماسك مالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، محملة إياه مسؤولية الهجمة الشعواء التي تعرضت لها خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
الحملة طالبت باستبعاد الجزائرية من الأولمبياد بداعي عدم الأهلية الجنسية، لكن اللجنة الأولمبية الدولية أنصفتها حتى شقت طريقها في البطولة متوجة بذهبية منافسات وزن 66 كجم.

وعقب انتهاء الأولمبياد، سلكت إيمان الطرق القانونية ضد ماسك وعدد من الشخصيات العامة، الذين شاركوا في تلك الحملة.

وفي هذا الشأن، قالت خليف خلال تصريحاتها لقناة "Canal+": "إيلون ماسك كان من أوائل من قاموا بحملة ضدي، لقد نشر فيديو وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هنا انطلقت الضجة حولي والحملة الإعلامية المسعورة".

وأضافت موجهة حديثها لمالك منصة "إكس": "لماذا تكرهني؟ ماذا فعلت أنا لك؟ أنت لا تعرفني وأنا لا أعرفك، ولا أعلم سببًا لما قمت به ضدي".

واختتمت باكية: "ما حدث من إيلون أضر بي كثيرًا وظلمني وأضر بعائلتي، خلال تلك الفترة كانت أمي المسكينة تُنقل إلى المستشفى دائمًا، لا أعلم لماذا أصبح العالم حقيرًا لهذه الدرجة! سأترك أمري لله، كوني امرأة عربية مسلمة، نعم سأكون أقوى في المستقبل ولقد تجاوزت هذه المرحلة بالفعل، وسأكون بإرادة وعزيمة أفضل". (جول)
 
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