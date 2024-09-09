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عربي-دولي
مصدر مصري: لا حوادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية
Lebanon 24
09-09-2024
|
18:21
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قال مصدر مصري رفيع المستوى إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين داخل صحراء النقب، نافيا أي تقارير عن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية.
وقال المصدر في تصريح لوسائل إعلام :"لا صحة لما تداولته وسائل إعلام اسرائيلية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية".
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وأوضح أن "ما حدث هو تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب".
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