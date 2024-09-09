الولايات المتحدة: مستعدون للرد على دعم إيران لروسيا بالصواريخ

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اعتبرت الولايات المتحدة أن إرسال صواريخ إيرانية إلى روسيا سيكون "تصعيدا دراماتيكيا" للدعم الذي توفره طهران لموسكو.وأكدت واشنطن استعدادها للرد على ذلك.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين، إن أي نقل لصواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا سيمثل تصعيدا دراماتيكيا في دعم إيران لحرب روسيا على أوكرانيا.كما تابع قائلاً: "لقد كنا واضحين لجهة أننا مستعدون لعواقب كبيرة".جاء هذا بعدما أكدت الخارجية الأوكرانية على تطبيق تليغرام أن القائم بالأعمال تلقى تحذيراً شديداً بأن تأكيد عمليات تسليم الصواريخ ستكون له "عواقب مدمرة ولا يمكن إصلاحها" على العلاقات الثنائية، وفق رويترز.