هجوم واسع بالمسيّرات الأوكرانية على موسكو.. والأخيرة تتصدّى





وشوهدت وسائط الدفاع الجوي الروسي وهي تتصدى لهجوم متزامن بالمسيّرات في سماء العاصمة الروسية.

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وقال عمدة موسكو إن الدفاع الجوي أسقط 7 مسيّرات أوكرانية كانت تستهدف العاصمة.



بدورها، قالت وكالة نوفوستي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيّرة فوق منطقة بريانسك، حسبما أفاد الحاكم ألكسندر بوجوماز.



وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أبلغ بوجوماز عن صد هجوم واسع النطاق باستخدام الطائرات المسيّرة في المنطقة.



وكتب الحاكم على قناته في تلغرام: "في الوقت الحالي، قامت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية باعتراض وتدمير 59 طائرة مسيرة من طراز الطائرات في منطقة بريانسك". تعرضت العاصمة الروسية موسكو، لهجوم أوكراني عبر المسيّرات، لكنها أسقطت 7 منها على الأقل، وفق ما أعلنته السلطات.وشوهدت وسائط الدفاع الجوي الروسي وهي تتصدى لهجوم متزامن بالمسيّرات في سماء العاصمة الروسية.وقال عمدة موسكو إن الدفاع الجوي أسقط 7 مسيّرات أوكرانية كانت تستهدف العاصمة.بدورها، قالت وكالة نوفوستي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيّرة فوق منطقة بريانسك، حسبما أفاد الحاكم ألكسندر بوجوماز.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أبلغ بوجوماز عن صد هجوم واسع النطاق باستخدام الطائرات المسيّرة في المنطقة.وكتب الحاكم على قناته في تلغرام: "في الوقت الحالي، قامت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية باعتراض وتدمير 59 طائرة مسيرة من طراز الطائرات في منطقة بريانسك".

هذا أعلنت روسيا اليوم أنّ طفلاً قُتل في منطقة موسكو في غارة أوكرانية.

إلى ذلك، قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية على تطبيق "تلغرام"، إن وحدات الدفاع الجوي شاركت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في صد هجوم بطائرات مسيّرة شنته روسيا على كييف.