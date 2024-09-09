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أول صورة لمنصة المناظرة بين هاريس وترامب

Lebanon 24
09-09-2024 | 23:55
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نشرت قناة ABC News أول صورة لمنصة المناظرة المرتقبة التي ستجمع الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس للمرة الأولى اليوم الثلاثاء>

وشاركت القناة الصورة الأولى للمنصة حيث تم عرضها عبر برنامج "WORLD NEWS TONIGHT"، قبل المناظرة المقررة اليوم التي يديرها ديفيد موير ولينسي ديفيس.
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ومن المقرر أن يتم بث المناظرة مباشرة على قناة ABC، بشكل متزامن على شبكات البث والأخبار الإضافية اليوم في الساعة 9:00 مساء.

وتستمر الاستعدادات على قدمٍ وساق من الجانبين للتجهيز ليوم المناظرة المنتظرة بين مرشحي الرئاسة الأميركية.

فهاريس استعانت بالمستشارة كارين دان التي قادت التحضيرات لمناظرة أوباما في 2012 وكلينتون في 2016، إضافة إلى المستشارة البارزة روهيني كوساوغلو.

أما ترامب فيستعد كما فعل عندما واجه بايدن عبر اجتماعات ونقاشات مع مجموعة من مساعديه، مشيراً إلى أنه "كان يستعد طوال حياته لهذه المناظرة".

وتستمر المناظرة مدة 90 دقيقة مع فواصل إعلانية، كما ستكون أول لقاء على الإطلاق بين هاريس وترامب، إذ رفض الرئيس السابق حضور مراسم تنصيب بايدن عام 2020.

وتستضيف شبكة "إي بي سي نيوز" ABC News المناظرة في متحف مخصص لدستور الولايات المتحدة في فيلادلفيا.

وكان ترامب قد اتهم "إي بي سي نيوز" ABC News بالتحيز، ووصف الشبكة وأحد أبرز مقدميها بـ"البغيضين". (العربية)
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