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عربي-دولي
بعد استدعاء دبلوماسي إيراني.. تصاعد أزمة "الصواريخ البالستية" بين طهران وكييف
Lebanon 24
10-09-2024
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قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنها استدعت دبلوماسياً إيرانياً كبيراً للتحذير من "عواقب مدمرة لا يمكن إصلاحها" ستلحق بالعلاقات الثنائية إذا ما ثبتت صحة تقارير تفيد بأن طهران "زودت روسيا بصواريخ باليستية".
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ونفى مسؤول إيراني كبير هذه التقارير، ووصفها بأنها "حرب نفسية"، بينما وصف متحدث باسم الاتحاد الأوروبي هذه المعلومات بأنها "موثوقة".
ونشرت شبكة CNN وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي، تقارير نقلاً عن مصادر لم تذكرها بالاسم أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا بينما تواصل موسكو شن الحرب في أوكرانيا بعد أكثر من عامين ونصف العام من بدء غزوها عام 2022.
وقالت الخارجية الأوكرانية على تطبيق تليغرام إنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني شهريار آموزجار، ووجهت إليه "تحذيراً شديداً" من العواقب على العلاقات إذا تأكدت تقارير إرسال الصواريخ.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن العميد فضل الله نوذري نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله "لم يتم إرسال أي صواريخ إلى روسيا وهذا الادعاء هو نوع من الحرب النفسية".
وأضاف "إيران ليست مؤيدة لأي من طرفي الصراع بين روسيا وأوكرانيا". (الشرق)
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