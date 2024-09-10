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عربي-دولي

في دونباس... العثور على "أرواح ميتة" تقاتل على الجبهة

Lebanon 24
10-09-2024 | 01:21
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قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتزوير وثائق للمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.


وأضاف ماروتشكو في تصريحات لوكالة "تاس": "في قرية ستيلماخوفكا، عند التدقيق في وثائق أحد المسلحين الذين تمت تصفيتهم، تبين أن البيانات الواردة فيها تنتمي إلى شخص مختلف تماما توفي في عام 2022".
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وأوضح: "كما أن البيانات الأنثروبولوجية لم تتطابق مع صاحب الهوية الحقيقي. واستنادا إلى السمات المميزة لملامح الوجه، يمكننا القول إن الجثة ذات ملامح غير سلافية بشكل واضح".

وتابع ماروتشكو نقلا عن مصادره الخاصة: "لقد تم إعطاؤهم وثائق لإخفاء هويتهم الحقيقية".

وأشار ماروتشكو إلى أن كييف تقوم بتزوير وثائق المرتزقة الأجانب في محاولة لإخفاء مشاركتهم في القتال.

وفي وقت سابق، كشفت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة خاركوف أن الجيش الأوكراني نقل 500 مرتزق أجنبي من خاركوف باتجاه كورسك قبيل الهجوم عليها، وأن ضابطا فرنسيا سابقا شارك في التخطيط للهجوم.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مشاركة تشكيلات عسكرية تضم مرتزقة أجانب وعسكريين نظاميين في هجوم كورسك، مشيرا إلى رصد محادثات بلغات أجنبية في تلك المنطقة. (روسيا اليوم)
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