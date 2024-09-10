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عربي-دولي

دمر جسوراً ومنازل.. 63 قتيلاً و40 مفقوداً في أقوى إعصار يضرب فيتنام منذ 30 عامًا!

Lebanon 24
10-09-2024 | 02:15
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ارتفعت حصيلة الإعصار "ياغي" الذي ضرب فيتنام في نهاية الأسبوع الماضي إلى 63 قتيلاً و40 مفقودا، وفق ما أعلنته السلطات.
وقالت هيئة الإغاثة من الكوارث الطبيعية في تقرير إن الفيضانات والانهيارات الأرضية التي خلّفها الإعصار المدمر أسفرت أيضا عن إصابة 752 شخصا آخرين بجروح.
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و"ياغي" الذي دخل البرّ الفيتنامي صباح السبت قرب هايفونغ قبل أن يضعف مساء الأحد، هو وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية أقوى إعصار يضرب شمال البلاد منذ 30 عاما.

وتسبّب الإعصار بانهيار جسور وإلحاق أضرار بمصانع واقتلاع أسطح منازل والعديد من الأشجار، وقد تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له 149 كم/ساعة.

وانهار جسر في مقاطعة فو ثو الفيتنامية إثر فيضانات خلفها الإعصار "ياغي" ما تسبب بسقوط نحو 10 مركبات كانت على الجسر.

وصباح الثلاثاء، وصل منسوب مياه الفيضانات في بعض أنحاء مدينتي ين باي وتاي نغوين إلى أسطح المنازل المكونة من طابق واحد. وفي العاصمة هانوي، تم إجلاء سكّان بسبب الفيضانات.

وقال فان ثي تويت (50 عاما) الذي يعيش بالقرب من النهر الأحمر "لقد فقدتُ كلّ شيء، كلّ شيء. اضطررنا للجوء إلى الطابق العلوي لإنقاذ حياتنا. لم نتمكن من أخذ أيّ من أثاثنا. كلّ شيء مغمور بالمياه الآن". (العربية)
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