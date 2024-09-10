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"الأونروا" تعلق على اعتراض جيش الاحتلال لقافلة أممية في غزة

Lebanon 24
10-09-2024 | 05:45
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توقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الثلاثاء، أن لا تبدأ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال شمال قطاع غزة في موعدها اليوم، بسبب وقفها من قبل الجيش الإسرائيلي لأكثر من 8 ساعات تحت تهديد السلاح.
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جاء ذلك في بيان نشره مفوض الوكالة الأممية فيليب لازاريني على منصة إكس، "حول حادثة منع الجيش الإسرائيلي مرور قافلة للأمم المتحدة كانت متجهة لشمال غزة"، أعادت الوكالة نشره على حسابها.
وقال لازاريني: "أوقف الجيش الإسرائيلي قافلة تابعة للأمم المتحدة في طريقها إلى شمال غزة لأكثر من 8 ساعات أمس الاثنين، رغم التنسيق المسبق المفصل".
وأضاف: "كانت القافلة تضم موظفين محليين ودوليين متوجهين لتنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بمدينة غزة وشمال القطاع".
وأكد أنه "تم إيقاف القافلة تحت تهديد السلاح، مباشرة بعد حاجز وادي غزة (وسط القطاع) مع تهديدات باحتجاز موظفي الأمم المتحدة، وتسببت الجرافات بأضرار كبيرة للمركبات المدرعة التابعة للأمم المتحدة".
وأفاد بأنه "تم الإفراج عن جميع الموظفين والقافلة وعادوا بأمان إلى قاعدة الأمم المتحدة"، لكنه أضاف أنه "لا يمكن تأكيد ما إذا كانت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ستجري اليوم الثلاثاء شمال غزة".
وشدد لازاريني على أن "هذه الحادثة الخطيرة تعدّ الأحدث في سلسلة من الانتهاكات ضد موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك إطلاق النار على قوافلها واعتقال موظفيها من قبل القوات الإسرائيلية عند نقاط التفتيش رغم الإبلاغ المسبق".
وأكد على أنه "يجب السماح لموظفي الأمم المتحدة بأداء واجباتهم بأمان وحمايتهم في جميع الأوقات وفقًا للقانون الإنساني الدولي"، مشددا على أن "غزة ليست استثناء" على هذا القانون. (الأناضول)

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