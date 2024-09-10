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عربي-دولي

الأوقاف الفلسطينية: 21 اقتحامًا للمسجد الأقصى خلال الشهر الماضي

Lebanon 24
10-09-2024 | 06:40
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قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الثلاثاء، إن المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى 21 مرة خلال آب الماضي، فيما مُنع رفع الأذان 57 مرة بالمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
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وذكرت الوزارة في بيان وصل الأناضول نسخة منه أن "الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى المبارك 21 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 57 وقتاً (من أوقات الصلوات) خلال شهر أب".
وأضافت: "الاحتلال والمستعمرون صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواءً بعدد الاقتحامات أو بأعداد المقتحمين".
وقالت إن "صلوات المستوطنين أصبحت بشكل جماعي وعلني (رقص وغناء) في الأقصى، وتقام بشكل يومي وخاصة في المنطقة الشرقية على بعد أمتار من مصلى باب الرحمة بحراسة قوات الاحتلال، خاصة خلال الاقتحامات".
ونددت الوزارة "بتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير والتي أعرب خلالها أخيرا، بنيته بناء كنيس في الأقصى لأداء الطّقوس التلموديّة، بالإضافة إلى قرار حكومة الاحتلال بالمصادقة على تمويل اقتحامات المستعمرين للأقصى بميزانية تصل إلى مليوني شيقل".
وقالت إن "منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي يأتي في محاولة لفرض التّقسيم الزّماني والمكاني عليه، وتمرير السياسة الاحتلالية".
ولفتت إلى "تكرار الاقتحامات وإغلاق بوابات المسجد في وجه المصلين والوافدين، وموظفي المسجد".
واعتبرت وزارة الأوقاف أن "ما يقوم به الاحتلال يعد اعتداء صارخا وسافرا على صلاحيات الأوقاف في الحرم الابراهيمي الشريف، وتعديا خطيرا على قدسيته، واستفزازا لمشاعر المسلمين، ومحاولة للسيطرة عليه". (الأناضول)
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