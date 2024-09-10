مصر تقرر ترحيل عدد من السوريين.. اليكم السبب

Advertisement

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار وزير الداخلية بشأن إبعاد عدد من السوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.ونصت المادة الأولى من القرار: يبعد خارج البلاد الأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو محمد محمد وضاح الناشد سوري الجنسية، من مواليد 1998/2/1، كما يتم إبعاد كل من عبد الوهاب محمد ديب خشيني سورى الجنسية، وعمار أحمد عبد الحي سوري الجنسية، لأسباب تتعلق بالصالح العام.ويبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو محمد نور أنور أبو يحيى سوري الجنسية، من مواليد 1993/6/1.كما يبعد خارج البلاد كل من سعيد زهير كرنبة سوري الجنسية، وبهاء الدين محمد يس محمد أحمد سوداني الجنسية، ومحمد يوسف محمد الشنطي فلسطيني الجنسية يحمل، جواز سفر أردني لأسباب تتعلق بالصالح العام.كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا بإبعاد المدعو أنس محمد جمال بي سوري الجنسية، من مواليد أبو دبوس خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.(روسيا اليوم)