27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقرير يكشف... لهذا السبب يُريد نتنياهو فوز ترامب
Lebanon 24
10-09-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في مناقشة أمنية حساسة إن المرشح الرئاسي دونالد ترامب "يفهم التحديات التي نواجهها بشكل أفضل"، وإنه "ستكون لدينا مشكلة مع الجانب الآخر".
Advertisement
ووفق تقرير للقناة 13 الإسرائيلية، فقد تحدث نتنياهو في المناقشة الأمنية، عن تفاصيل لقائه مع ترامب، مشيرا إلى أنه تحدث معه بشأن إيران.
ثم قال نتنياهو، وفق التقرير، إن "ترامب يفهم بشكل أفضل التحديات التي نواجهها وما يتعين علينا القيام به مع إيران، والجانب الآخر يفهم ذلك أقل بكثير، سيكون الأمر معه أكثر صعوبة. ستكون لدينا مشكلة معه بأسلوب التعامل مع إيران، كما في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما".
وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية، فإنه بالنسبة لنتنياهو، كانت المناوشات مع أوباما حول قضية الاتفاق النووي مع إيران بمثابة تجربة مؤلمة، وهو يعتقد أن فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس سيؤدي إلى هذه الاحتكاكات مرة أخرى، ولذلك فهو لا يترك مجالا للشك لدى الحاضرين في الغرفة بأنه يقوم بالعد التنازلي للأيام حتى موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني المقبل.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لنتنياهو، يُعدّ هذا تاريخا رئيسيا في الحرب، لأنه إذا أعيد انتخاب ترامب للرئاسة، فسوف يشعر بارتياح كبير، على حدّ قوله.
في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ما ورد في التقرير، مؤكدا أنه "غير صحيح وأن الكلام المنقول لم يقل". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية وجمالها... شاهد سهام تويني والدة زوج مايا رعيدي ترقص في حفل الزفاف
Lebanon 24
خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية وجمالها... شاهد سهام تويني والدة زوج مايا رعيدي ترقص في حفل الزفاف
00:38 | 2024-09-10
10/09/2024 12:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مُغادرتها الـ"أم تي في"... هذه وُجهة أمل طالب الجديدة
Lebanon 24
بعد مُغادرتها الـ"أم تي في"... هذه وُجهة أمل طالب الجديدة
05:30 | 2024-09-10
10/09/2024 05:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة لابنة وائل كفوري الأولى... شاهدوا كيف بدت برفقة والدتها
Lebanon 24
صورة جديدة لابنة وائل كفوري الأولى... شاهدوا كيف بدت برفقة والدتها
08:41 | 2024-09-10
10/09/2024 08:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم ونور الغندور في الفستان نفسه.. شاهدوا من تألقت به أكثر
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم ونور الغندور في الفستان نفسه.. شاهدوا من تألقت به أكثر
23:00 | 2024-09-09
09/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة غادرت البلاد... قرّرت العيش مع عائلتها في هذا البلد (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة غادرت البلاد... قرّرت العيش مع عائلتها في هذا البلد (صور)
07:02 | 2024-09-10
10/09/2024 07:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:47 | 2024-09-10
ستكون الوحيدة بينهما.. تعرّفوا إلى قواعد المناظرة الرئاسية بين هاريس وترامب
16:10 | 2024-09-10
تشكلّ 3% من مساحة غزة.. إليكم بعض الحقائق عن منطقة المواصي
16:07 | 2024-09-10
ألمانيا تشدد الرقابة على الحدود.. المفوضية الأوروبية تحذر من تدابير استثنائية
15:41 | 2024-09-10
سجن باكستانيين غيابياً للتحريض على قتل النائب الهولندي "خيرت فيلدرز"
15:16 | 2024-09-10
تستمر لـ90 دقيقة ومن دون جمهور.. هاريس وترامب يتواجهان بمناظرة فاصلة
15:10 | 2024-09-10
ترامب ينفجر غضباً ضد فوكس نيوز قبل المناظرة: "الأمر سخيف"
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
11/09/2024 00:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
11/09/2024 00:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
11/09/2024 00:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24