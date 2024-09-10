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تقرير يكشف... لهذا السبب يُريد نتنياهو فوز ترامب

Lebanon 24
10-09-2024 | 16:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في مناقشة أمنية حساسة إن المرشح الرئاسي دونالد ترامب "يفهم التحديات التي نواجهها بشكل أفضل"، وإنه "ستكون لدينا مشكلة مع الجانب الآخر".
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ووفق تقرير للقناة 13 الإسرائيلية، فقد تحدث نتنياهو في المناقشة الأمنية، عن تفاصيل لقائه مع ترامب، مشيرا إلى أنه تحدث معه بشأن إيران.

ثم قال نتنياهو، وفق التقرير، إن "ترامب يفهم بشكل أفضل التحديات التي نواجهها وما يتعين علينا القيام به مع إيران، والجانب الآخر يفهم ذلك أقل بكثير، سيكون الأمر معه أكثر صعوبة. ستكون لدينا مشكلة معه بأسلوب التعامل مع إيران، كما في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما".

وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية، فإنه بالنسبة لنتنياهو، كانت المناوشات مع أوباما حول قضية الاتفاق النووي مع إيران بمثابة تجربة مؤلمة، وهو يعتقد أن فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس سيؤدي إلى هذه الاحتكاكات مرة أخرى، ولذلك فهو لا يترك مجالا للشك لدى الحاضرين في الغرفة بأنه يقوم بالعد التنازلي للأيام حتى موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني المقبل.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة لنتنياهو، يُعدّ هذا تاريخا رئيسيا في الحرب، لأنه إذا أعيد انتخاب ترامب للرئاسة، فسوف يشعر بارتياح كبير، على حدّ قوله.

في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ما ورد في التقرير، مؤكدا أنه "غير صحيح وأن الكلام المنقول لم يقل". (روسيا اليوم)
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