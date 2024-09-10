وزير الخارجية الأرمني يشيد بدور روسيا في هدنة قره باغ عام 2020

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اعتبر وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان أن موسكو لعبت دورا بناء في وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ عام 2020 كما أنها بادرت لعقد أول مفاوضات لتطبيع العلاقات بين باكو ويريفان.وقال ميرزويان خلال منتدى "حوار يريفان" الدولي في العاصمة الأرمنية اليوم: "لقد لعبت روسيا بالفعل دورا بناء للغاية. روسيا هي الدولة التي تمكنت من إحلال السلام ثم التوقيع على وثيقة وقف إطلاق النار بعد حرب عام 2020. كما تمكنت روسيا أيضا من جلب أرمينيا وأذربيجان إلى طاولة المفاوضات. وهذا الدور واصلت أداءه لاحقا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء والدول الأخرى".وتابع: "نحن ممتنون لجميع البلدان التي تحاول التقريب بين مواقف أرمينيا وأذربيجان. لكننا ندرك أيضا أن جميع الدول لها مصالحها الخاصة، وهذه المصالح لا تتوافق دائما مع مصالح جمهورية أرمينيا"، معربا عن تطلعه لأن يرى نظيره الروسي سيرغي لافروف بين الحاضرين لمنتدى "حوار يريفان". (روسيا اليوم)