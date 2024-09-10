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عربي-دولي

خطر يُهدّد الإيرانيين... 4 آلاف شخص يفقدون حياتهم كلّ سنة

Lebanon 24
10-09-2024 | 10:03
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حذرت الشرطة الإيرانية من زيادة ملحوظة في حالات الانتحار بين فئة الشباب، حيث تشير إحصائيات إلى أن نحو 4 آلاف شخص يفقدون حياتهم كل عام.
ويتزامن ذلك مع الاحتفال باليوم العالمي لمنع الانتحار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا"، التي أشارت إلى قول المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، العميد سعيد منتظر المهدي، إن حالات الإصابة الخطيرة المرتبطة بالانتحار يمكن أن تصل إلى 20 ضعف حالات الانتحار.
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ولفتت الوكالة إلى أن أسباب الانتحار في إيران تشمل اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والفشل والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والدوافع الانتقامية.
واقترح منتظر المهدي، تعزيز خدمات الهاتف الطارئ ومراكز الصحة النفسية وتدريب المهارات الحياتية كوسائل للوقاية. (سبوتنيك)
 
 
 
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