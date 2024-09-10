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عربي-دولي

كيف يمكن أن تؤثر المناظرة بين ترامب وهاريس على نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة؟

Lebanon 24
10-09-2024 | 11:40
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يستعد المرشح الرئاسي الأميركي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، لمواجهة نائبة الرئيس الحالية ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، في أول مناظرة بينهما يوم الثلاثاء.
 
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ستُبث المناظرة التي تنظمها شبكة (إيه.بي.سي نيوز) في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء)، وقد تكون هذه المناظرة الأخيرة بينهما قبل انتخابات الخامس من نوفمبر.

تأتي هذه المناظرة قبل ثمانية أسابيع من موعد الانتخابات التي تُعتبر سباقاً صعباً للغاية، حيث تظل المنافسة متقاربة، وقد يكون لنتائج المناظرة تأثير كبير على التوجهات النهائية للناخبين.
 
كما يبدأ التصويت المبكر في بعض الولايات بعد أيام قليلة من المناظرة، مما يضيف مزيداً من الأهمية لهذه المواجهة.

تشكل المناظرة فرصة حاسمة لنائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تظهر استطلاعات الرأي أنها تواجه تحدياً في تعزيز معرفتها بين الناخبين، حيث يشعر أكثر من ربع الناخبين المحتملين بأنهم لا يعرفونها بما يكفي، في حين أن ترامب معروف جيداً لدى الجمهور.

من المتوقع أن تركز هاريس على انتقادات ترامب المرتبطة بإدانته في عدد من القضايا الجنائية، ودعمه لمؤيدين مدانين في الهجوم على مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني 2021، فضلاً عن مزاعمه الزائفة المتكررة.
 
كما تأتي المناظرة بعد أسابيع من الهجمات الشخصية والعنصرية التي شنها ترامب وحلفاؤه ضد هاريس.

ستكون هذه المناظرة فرصة ذهبية لترامب وهاريس لتقديم حججهم بشكل مباشر إلى الناخبين، في وقت يتسم بالحساسية السياسية والاقتصادية. (سكاي نيوز) 
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