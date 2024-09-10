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إقتصاد

"ستاندرد تشارترد" يطلق خدمات حفظ الأصول الرقمية في الإمارات.. هذا اول عميل له

Lebanon 24
10-09-2024 | 12:10
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أطلق بنك "ستاندرد تشارترد" خدمات حفظ الأصول الرقمية في الإمارات وتم تقديمها لأول عميل له وهي شركة "بريفان هوارد ديجيتال" المتخصصة في العملات المشفرة والأصول الرقمية والتابعة لصندوق التحوط البريطاني.
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ولفت البنك في بيان إلى ان إطلاق خدمات حفظ الأصول الرقمية في الإمارات يأتي في ضوء "نهجها المتوازن في تبني الأصول الرقمية والتنظيم المالي".


من جهته، قال جوتام شارما الرئيس التنفيذي لشركة "بريفان هوارد ديجيتال" في بيان مشترك: "سمعة ستاندرد تشارترد العالمية والتزامه الواضح بهذا المجال يضيف مصداقية مهمة للمؤسسات الساعية لتبني الخدمة".
 
وتعمل الإمارات على جذب أكبر شركات العملات المشفرة في العالم ومنها "باينانس" و"أو.كيه.إكس". كما تعمل على وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية لجذب أشكال جديدة من الأعمال.

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