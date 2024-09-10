قرار بريطاني مفاجئ.. إلغاء نظام التأشيرات الإلكترونية للأردنيين لهذا السبب!

أبلغت السفارة البريطانية في عمّان، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، يوم الثلاثاء، بقرارها الرسمي بوقف العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية (ETA) اعتباراً من اليوم، 10 أيلول.

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كان هذا النظام قد أُعلن عنه في بداية شباط الماضي، بهدف تسهيل عملية منح التأشيرات إلكترونيًا للمواطنين الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.



وأوضح السفير سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم الوزارة، أن السلطات البريطانية بررت قرارها في رسالة من وزير الداخلية البريطاني إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، بتزايد التجاوزات وسوء استخدام التسهيلات المقدمة من قبل بعض المواطنين الأردنيين.



وأشار السفير إلى أن وزارة الخارجية الأردنية قد أجرت حوارات مكثفة مع السلطات البريطانية عبر سفارة المملكة في لندن، لبحث سبل معالجة المخالفات التي ارتكبها بعض المسافرين فيما يتعلق بقوانين الإقامة والهجرة البريطانية.

ورغم هذه الجهود، فقد أدت استمرار هذه التجاوزات إلى قرار السلطات البريطانية بإلغاء نظام التأشيرات الإلكترونية والعودة إلى نظام التأشيرات التقليدي الذي كان معمولًا به قبل فبراير الماضي.



وأكد السفير القضاة أن القرار البريطاني قابل للتعديل في المستقبل، وأن الحوار مع الجانب البريطاني سيستمر بهدف إعادة اعتماد نظام التأشيرات الإلكترونية وفق شروط تلبي المتطلبات وتعالج المخالفات.

وأضاف أن الغاية الأساسية من نظام التأشيرات الإلكترونية كانت تسهيل زيارة الأردنيين إلى الأراضي البريطانية.



وفي سياق آخر، أشار الناطق الرسمي إلى أن وزارة الخارجية كانت قد شكلت فريق عمل منذ فترة طويلة لتحسين تصنيف جواز السفر الأردني على الصعيد الدولي.

وقد تمكنت الوزارة من رفع تصنيف جواز السفر الأردني بمقدار عشر درجات وفقًا لتصنيف Henley and Partners، وذلك من عام 2017 حتى عام 2024. (الحرة)