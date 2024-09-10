ترامب ينفجر غضباً ضد فوكس نيوز قبل المناظرة: "الأمر سخيف"

قبيل ساعات من المناظرة المنتظرة، شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجومًا حادًا على قناة فوكس نيوز الأميركية، متهما إياها بدعم مؤيدي نائبة الرئيس كامالا هاريس.

في منشور على موقعه "تروث سوشيال"، وصف ترامب تصرفات القناة بـ"السخيفة"، مشيرًا إلى استضافتها المتكررة لمايكل تايلر، مدير الدعاية لكامالا هاريس، الذي انتقده ترامب لادعائه نشر "الأكاذيب" مثل "مشروع 2025".



ترامب قال في منشوره: "لماذا تستمر قناة فوكس نيوز في استضافة مايكل تايلر، الذي لا ينشر سوى الأكاذيب؟" وأشار إلى أن القناة تحاول أن تكون "صحيحة سياسيًا"، بينما يستغلها الجانب الآخر لمصالحه.



تأتي المناظرة المرتقبة الليلة في ظل أجواء مشحونة، حيث تشكل لحظة حاسمة لكامالا هاريس.

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المناظرة ستكون فرصة لها لإثبات قدرتها على كسب ثقة الناخبين، وخاصةً أولئك المستقلين والجمهوريين المناهضين لترامب، إلى جانب الناخبين الأكبر سنًا من البيض واللاتينيين والأميركيين من أصل إفريقي.



تحتاج هاريس إلى تأكيد قدرتها على تقديم نفسها كبديل معتدل ومؤهل، في محاولة لتصوير الرئيس السابق ترامب كرمز للانقسام والتفرقة.

رغم أنها شغلت منصب نائب الرئيس لثلاث سنوات ونصف، فإن هاريس تهدف إلى تقديم نفسها كمرشحة للتغيير وإبراز خبراتها كميزة تنافسية ضد ترامب، الذي يظل معروفًا لجمهور واسع ولكن برؤية سلبية من قبل الكثيرين. (العربية)